Son Dakika Haberleri: İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi
Son Dakika 3. Sayfa İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi

İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi

1 saat önce

Çorum'da girdiği bunalım sonucu bir otoparkın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna ederek aşağıya indirdi.

İntihara kalkışan genci polis ikna ederek çatıdan indirdi, System.String[]

Çorum'da girdiği bunalım sonucu bir otoparkın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna ederek aşağıya indirdi.


Edinilen bilgilere göre, S.Ö (23) adlı genç Aynalı 2. Sokak'ta 4 katlı otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaflar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polislerin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin atlama ihtimaline karşı her türlü tedbir alınırken, çatıya çıkan polisler ve olay yerine gelen ailesi S.Ö'yü intihar girişiminden vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Genç, olay yerine belediye başkanı ve yardımcısının gelmesini istedi. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmeler sonucu intihar teşebbüsünden vazgeçen S.Ö. aşağıya indirildi. Daha sonra ambulansa alınan genç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. - ÇORUM

Çorum, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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