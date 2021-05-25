İntihara kalkışan itfaiye erini jandarma son anda kurtardı - Son Dakika

Manisa'da bunalıma girerek intihar girişiminde bulunan itfaiye erini jandarma ekipleri boynunda ip asılı haldeyken son anda kurtardı.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Belenyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde görevli itfaiye eri T.K.'nin intihar edeceği öğrenildi. Durumu ihbar alan jandarma ekipleri T.K.'nin telefonuna ulaşarak görüşmeye başladı. Uzun süre telefonda T.K. ile görüşen ekipler intihardan vazgeçmeyeceğini anlayınca yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Görüşmelerin ardından T.K.'nin yerinin tespit edilmesiyle birlikte bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, jandarma ekipleri de hızla olay yerine gitti. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri T.K.'yi boynundan iple ağaca asılı halde buldu. Hızlı müdahaleyle ipi koparan jandarma ekipleri T.K.'yi son anda kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen T.K.'nin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA