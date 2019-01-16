İntihara Kalkışan Kadın Otel Odasının Penceresinden Böyle Düştü
1 saat önce
İntihara kalkışan kadın otel odasının penceresinden böyle düştü OSMANİYE - Osmaniye'de kaldığı otelde intihara kalkışan kadın polisin kendisini kurtarmaya çalıştığı sırada düştü.
İntihara kalkışan kadın otel odasının penceresinden böyle düştü
OSMANİYE - Osmaniye
'de kaldığı otelde intihara kalkışan kadın polisin kendisini kurtarmaya çalıştığı sırada düştü. İtfaiye
ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Musa Şahin Bulvarı'ndaki Çulcu Otel'de kalan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden kendisini atarak intihar etmek istedi. İtfaiye ekipleri otelin önünde branda açarken, polis ekipleri de Fatma U. adlı kadını ikna etmek için otelin 2. katındaki odaya girdi. Pencereye çıkan kadın, kendisini engellemek isteyen polisten kurtulmak isterken dengesini kaybederek düştü. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşen kadın olay yerindeki ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:00 Kaynak: İHA
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