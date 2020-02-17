İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı - Son Dakika

İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı

7 saat önce

ANTALYA'da, evde kimse yokken ilaç içerek intihara kalkışan, sonrasında pişman olup 112'den yardım isteyen S.K. (42) adlı kadın, hastanede tedaviye alındı.

İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı, System.String[]

ANTALYA'da, evde kimse yokken ilaç içerek intihara kalkışan, sonrasında pişman olup 112'den yardım isteyen S.K. (42) adlı kadın, hastanede tedaviye alındı.

Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan S.K. adlı kadın, iddiaya göre dün saat 20.00 sıralarında evde kimse yokken 10 uyku hapı içerek, intihara kalkıştı. Sonrasında pişman olan S.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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