İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı - Son Dakika

İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı

25.12.2020 13:03
İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaraladı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaraladı. Motosikletin çarptığı aracın sürücüsünün, köprünün karşı şeridinde intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğu tespit edildi.

Manavgat D-400 yolundaki kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Levent Savar'ın kullandığı 06 EF 2714 plakalı motosiklet, Sorgun- Otogar Köprülü Kavşağı'nda yolun sağında park halindeki 07 GAK 74 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Mustafa Levent Savar ve motosiklette yolcu olarak bulunan Onur Berat Deniz, yola savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle aracın ve motosikletin parçaları da yola saçıldı.

YARALI GENÇLER, BİRBİRLERİNE SESLENDİKazanın ardından yolun kapanması ve oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle 112 Acil Servis ekibi, bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Kaza yerine ulaşan ilk sağlık ekibi, ters yönden gelerek yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Mustafa Levent Savar, ambulansa alınırken, diğer yaralı da yolun tamamen kapanması ve sağlık ekibinin trafiğin ortasında kalması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı. İlk gelen sağlık ekibi, bir taraftan ambulanstaki diğer taraftan yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. Kazanın ardından yaralanan 2 genç, diğerinin yaşadığından emin olmak için sürekli birbirlerine seslendi.BABASI ÖLDÜĞÜNÜ SANDI, FENALIK GEÇİRDİYolda yatan Onur Berat Deniz'in üşüdüğünü gören sağlık görevlisi, önce ambulansta sedye üzerine serdikleri bezi ardından üzerindeki montu çıkararak gencin üzerine örttü. Kazayı duyarak olay yerine gelen Onur Berat Deniz'in babası, oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Adı öğrenilemeyen baba, oğlunun ölmediğini öğrenince rahatladı.İNTİHAR ETMESİN, DİYE YARDIM İÇİN PARK ETMİŞ

?Motosikletin çarptığı, park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Diyar İnaç, köprünün korkuluğunda intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğunu anlattı. Mehmet Diyar İnaç, Side'den Manavgat'a gelirken, köprünün korkuluklarında bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu, seslenmelerine rağmen umursamadığını belirterek, "Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim. Sonra yolun karşı şeridinden dönüp geldim ve aracımı yolun sağına park ettim. Kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştım. Polis arkadaşlar da geldi ve kadını ikna edip olduğu yerden aldık. Tam kadını kurtardığımız sırada 'güm' diye bir ses geldi. Motosikletin aracıma arkadan çarptığını ve motosikletle birlikte 2 kişinin yere savrulduğunu gördüm. Allah'tan can kaybı olmadı. Arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum" dedi.


İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı
İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı
İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı
İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı
İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı
İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı

Motosiklet, Manavgat, İntihar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İntihara kalkışan kadına yardım için park ettiği aracına motosiklet çarptı - Son Dakika


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