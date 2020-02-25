İntihara kalkışan kadını polis ikna etti - Son Dakika
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İntihara kalkışan kadını polis ikna etti

6 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sinir krizi geçirip, karayolundaki alt geçidin korkuluklarına çıkarak, intihar teşebbüsünde bulunan kadın, polis tarafından ikna edildi.

İntihara kalkışan kadını polis ikna etti, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sinir krizi geçirip, karayolundaki alt geçidin korkuluklarına çıkarak, intihar teşebbüsünde bulunan kadın, polis tarafından ikna edildi.

Yeni Yalı Mahallesi'nde, T.A. (22) adlı kadın, sinir krizi geçirip, karayolundaki alt geçidin korkuluklarına çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, kadını inmesi için ikna etmeye çalıştı. Kısa süreli çabaların sonunda intihardan vazgeçirilen kadın, polisler tarafından korkuluklardan indirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

T.A.'nın bilinmeyen nedenle kendisine verilen para cezası üzerine intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.


Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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