İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkardığını iddia eden İ.M. (50), inşaatın 3'üncü katında intihar edeceğini söyledi. Uzun uğraşlara rağmen ikna olmayan İ.M., anlık dalgınlığını fırsat bilen polis ekiplerince indirildi. Etrafta toplanan kişiler ise yaşananları izleyip, sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Kumluca'da yeni boşanan 1 çocuk annesi İ.M., Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki 4 katlı inşaatın 3'üncü katına çıktı. İ.M.'yi gören mahalleli, inşaat sahibini arayıp, durumu bildirdi. İnşaat sahibi Osman Y. de olay yerine gelerek, kadının inmesi için ikna etmeye çalıştı ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.