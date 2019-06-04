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İntihara kalkışan kişiyi belediye başkanı ikna etti

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, evinin balkonuna çıkıp, elinde jiletle intihara kalkışan A.K.'yı (35), Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ikna etti.

İntihara kalkışan kişiyi belediye başkanı ikna etti, System.String[]
NEVŞEHİR'de, evinin balkonuna çıkıp, elinde jiletle intihara kalkışan A.K.'yı (35), Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ikna etti.
Olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen A.K., elinde jiletle balkona çıkıp, kapıyı dışarıdan kilitledi. İtihara kalkışan A.K.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.K.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada bölgede belediye temizlik ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, intihar girişiminde bulunan A.K.'yı görünce, müdahale etti. Başkan Arı, A.K. ile konuşarak sorunlarını çözeceğini söyledi. Daha sonra eve çıkan Başkan Arı, A.K.'yı ikna etti. A.K., polis ekiplerinin gözetiminde Başkan Arı ile görüşmek üzere belediyeye gitti. Başkan Arı, makamında görüştüğü A.K.'ya sorunlarının çözümünde yardımcı olma sözü verdi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Polis, Emek Mahallesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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