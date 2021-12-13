İtfaiye erinden can kurtaran müdahale kamerada - Son Dakika

İtfaiye erinden can kurtaran müdahale kamerada

İntihar etmek isteyen adamı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da ailesiyle tartıştıktan sonra alkol alıp girdiği bunalım sonucu 2. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişinde bulunan adam itfaiye ekibinin anlık müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1447 Sokakta bulunan 4 katlı Servet Kıyak Apartmanının 2.katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla tartıştıktan sonra evinde alkol alan Ayhan U. (45), alkolünde verdiği etkiyle bunalıma girerek oturduğu dairenin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Ayhan U.'nun bulunduğu balkonun altında şişme yatak açtı. Bu sırada polis ekipleri ve itfaiye ekipleri evin içine girerek adamı ikna etmeye çalıştı. Polis memurları adamı ikna etmeye çalışırken itfaiye eri İbrahim Kale adama doğru yaklaştı. Bu sırada adamın bir alık dalgınlığından faydalanan 30 yıllık itfaiye eri İbrahim Kale Ayhan U.'nun kollarından tutarak balkona çekti. Kurtarılan alkollü Ayhan U. polis ekipleri tarafından önce Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine götürüldü. Burada yapılan alkol testinde 1,86 promil alkollü olduğu tespit edilen Ayhan U. dana sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.