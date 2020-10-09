Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı

09.10.2020 16:52

Son dakika haberler... İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı Şanlıurfa'da intihar girişimi Şanlıurfa'da tarihi Hızmalı Köprüsü'nde korkuluklara çıkan erkek bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı

Şanlıurfa'da intihar girişimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tarihi Hızmalı Köprüsü'nde korkuluklara çıkan erkek bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs uzun süren çalışmalar sonucunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Hızmalı Köprüsü'nde yaşandı. Kimliği henüz belli olmayan erkek bir şahıs, korkuluklara oturarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde önlemler alırken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çaba gösterdi. Uzun uğraşların ardından şahıs ikna edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen şahsın, ailesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle intihar etmek istediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı

Şanlıurfa, Eyyübiye, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı - Son Dakika

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