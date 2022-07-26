Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Halkevi yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan Abdullah Y. isimli şahıs, köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Köprüden sarkan ve bağıran Abdullah Y.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. İkna edilemeyince durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sakinleştirilen ve aşağıya indirilen Abdullah Y. ambulansa alındı. Tedbir amacıyla hastaneye götürülmek istenen şahıs, ambulanstan çıkarak kaçtı. Güçlükle yakalanan Abdullah Y. ekip otosuyla hastaneye götürüldü. Şahıs işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İntihara kalkışıp ambulanstan da kaçmaya çalışın şahsa polis ekipleri müdahale etti - Son Dakika

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