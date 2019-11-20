Son Dakika Haberleri: İntihara kalkıştı, kaymakam ve emniyet müdürü para verince vazgeçti
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İntihara kalkıştı, kaymakam ve emniyet müdürü para verince vazgeçti

6 saat önce

BURSA'da, inşaat halindeki binanın çatısına çıkan H.İ. (27) intihar girişiminde bulundu.

İntihara kalkıştı, kaymakam ve emniyet müdürü para verince vazgeçti, System.String[]
BURSA'da, inşaat halindeki binanın çatısına çıkan H.İ. (27) intihar girişiminde bulundu. 1 saatlik çabaya karşın çatıdan inmeyen H.İ., Kaymakam ve Emniyet Müdürü'nün kendisine bir miktar para vermesiyle ile ikna oldu.

Olay, öğlenden sonra, Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi'nde, inşaat halindeki binada meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen H.İ, inşaatın çatısına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, H.İ.'nin atlama riskine karşı minder açtı. Polis, itfaiyenin sepetli aracıyla çatıya çıkıp, H.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara rağmen H.İ. ikna olmadı.

PARAYI ALIP, EL ÖPTÜ

Bir süre sonra olay yerine Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan geldi. H.İ.'nin maddi sıkıntı yaşadığını öğrenen Yılmaz ve ve Erdoğan, polise bir miktar para verip, H.İ'ye ulaştırmalarını söyledi. Sepetli itfaiye aracı ile H.İ.'nin yanına çıkan polis, parayı kendisine verdi. Bunun üzerine H.İ. intihardan vazgeçti. İtfaiye ekiplerince indirilen H.İ., Kaymakam Yalçın Yılmaz'ın elini öptü. H.İ, ifadesi alınmak üzere karakolda götürüldü.

Öte yandan, olayı izleyen birkaç kişinin intihar girişimini cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.


- Bursa
İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
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