İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı - Son Dakika

- İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

Araç alt geçidi üstündeki demir korkuluklarda teşebbüste bulunan şahıs, ikna edildikten sonra polisten özür diledi

Şahıs, karakoldaki sigara teklifine de 'ayıp olmasın' diye karşılık verdi

ANTALYA - Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araç alt geçidi üstündeki demir korkuluklara tutunup intihar teşebbüsünde bulundu. Bir yakını tarafından ikna edilen şahıs, polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi, polisin sigara teklifine de, 'ayıp olmasın' dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 1 nolu Şarampol alt geçidi üstünde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Caner Ö. (41), bunalıma girip alt geçidin üstündeki demir korkuluklara tutunduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Ö.'nün bulunduğu yerin tehlikeli olması sebebiyle polis ekipleri araç trafiğini durdurdu. Bir süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen Caner Ö., olay yerine gelen bir yakını tarafından ikna edildi. Ekipler, şahsın ikna edilmesinin ardından araç trafiğini tekrar açtı.

Nezaketi polisi şaşırttı

Bir süre yol kenarında sakinleştirilen Caner Ö., ekip otosuna bindirileceği sırada polis memurlarını meşgul ettiği için özür diledi. Sigara içtiği sırada yine bir polis memurunun, 'karakolda içersin, arkadaşlar sana sigara verirler' teklifine de, 'ayıp olmasın adamlara' cevabını verdi.

Caner Ö., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.