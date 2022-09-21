İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! - Son Dakika
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İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!

21.09.2022 15:44
İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda intihara teşebbüs eden genç kadın, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Atlamak üzere olan kadını jandarmanın son anda yaptığı müdahale kurtardı.

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Melile K., bir binanın 5. katındaki çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Melike K.'yı çatıda gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ANLIK REFLEKS HAYAT KURTARDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kadının bulunduğu çatı katına çıkarak ikna edip indirmek istedi. Jandarma ekiplerinin ikna çabalarına cevap vermeyen Melike K., çatıda en uç kısma kadar ilerledi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Atlamak üzere olan Melike K.'ya arkadaki pencereden yaklaşan Konaklı Jandarma Karakol Komutanı İbrahim Altunkaya, bir anlık refleks ile kendine doğru çekti. Karakol komutanının soğukkanlı kararı genç kadını ölümün kıyısından kurtardı.

İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike K., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı
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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı! - Son Dakika
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