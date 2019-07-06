İntihara teşebbüs eden kadını, kocası ağaca yaslanarak izledi

İntihara teşebbüs eden kadını, kocası ağaca yaslanarak izlediADANA - Babasının mirasından pay alamadığı için bunalıma giren Kevser Aytışintihar etmek için köprüye çıktı.

İntihara teşebbüs eden kadını, kocası ağaca yaslanarak izledi

ADANA - Babasının mirasından pay alamadığı için bunalıma giren Kevser Aytışintihar etmek için köprüye çıktı. Koca Lokman Aytış karısının kurtarılmasını ağaca yaslanıp sigara içerek bekledi.

Adana Regüllatör Köprü Yüreğir ayaklarında meydana gelen olayda iddiaya göre, babasının mirasından pay alamadığını söyleyen Kevser Aytış Seyhan Nehri üzerinde bulunan Regülatör Köprü'ye çıkıp intihar etmek istedi. 7 çocuk annesi Aytış, bağırarak kendisini atacağını söyledi. Sinir krizi geçiren kadını gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ve CANKUR ekiplerine haber verdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Aytış uzun süren ikna çalışmaları sonunda bir anlık dikkat dağınıklığından faydalanılarak kolundan tutulup kurtarıldı. Sinir krizi geçiren kadın polis ve 112 ekiplerince ambulansa ardından yapılan ilk tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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