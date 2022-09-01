İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti - Son Dakika
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İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti

01.09.2022 23:48
İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti

İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti -Yaşananlara rağmen bank üzerindeki uykusundan uyanmayan vatandaş görenleri şaşkına çevirdi Antalya'da bulvar üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, ekipleri alarma geçirdi.

İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti

-Yaşananlara rağmen bank üzerindeki uykusundan uyanmayan vatandaş görenleri şaşkına çevirdi

ANTALYA - Antalya'da bulvar üzerinde bulunan üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, ekipleri alarma geçirdi. Bir sürücü kapalı kasa kamyonunu haya yastığı açılıncaya kadar şahsın altına park ederek düşmesine karşı kendince önlem alırken tüm yaşananlara rağmen bank üzerindeki uykusundan uyanmayan vatandaş da şaşkına çevirdi.

Kamyonlu önlem

Olay, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Yaya üst geçit üzerinde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen motosikletli Yunus timi ekibi şahsı ikna etmek için uğraştı. Şahıs ikna olmayınca bulvar üzerinde trafik kapatıldı. Bu sırada şahsın düşme ihtimaline karşı bir sürücü alt geçit altına kamyonunu park etti. Sürücünün zaman zaman kamyonun üzerinden şahsı yakalamak için hamle yapması izleyenleri güldürdü. Kamyon, itfaiyenin hava yastığı açmasıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

Kimse uyandıramadı

Tüm bunlar yaşanırken yolun kenarında derin uykuya dalan bir kişi ise herkesi şaşkına çevirdi. Gelen onca ekibe ve yanından geçen araç seslerine rağmen olay boyunca uykusundan uyanmayan vatandaş pes dedirtti. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs ise kısa bir süre sonra ekipler tarafından ikna edilerek polis karakoluna götürüldü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın isminin Onur G. olduğu ve bir süredir ailevi sorunları olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihara teşebbüs eden şahıs ekipleri harekete geçirdi, bankta uyuyan vatandaşsa pes dedirtti - Son Dakika
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