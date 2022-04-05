İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti - Son Dakika
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İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti

05.04.2022 09:37
İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.B, 12 katlı inşaatın en üst katına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın altına şişme yatak açtı. M.B. polis ekipleri tarafından ikna edilemeyince olay yerine şahsın karısı çağrıldı. Eşiyle görüşen kadın, şahsı ikna ederek indirdi.

M.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti
İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti
İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti
İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti

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Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihara teşebbüs eden şahsı, karısı ikna etti - Son Dakika


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