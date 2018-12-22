Son Dakika Haberleri: İntihara Teşebbüs Etmeden Polisi Arayan Kişi, Kendini Ağaca Astı, Son Anda Kurtarıldı

İntihara Teşebbüs Etmeden Polisi Arayan Kişi, Kendini Ağaca Astı, Son Anda Kurtarıldı

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşinin şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin U., polisi arayıp intihar edeceğini söyledi.

İntihara Teşebbüs Etmeden Polisi Arayan Kişi, Kendini Ağaca Astı, Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşinin şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin U., polisi arayıp intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen ekipler Hüseyin U.'yu ormanlık alanda atkı ile ağaca asılı halde bularak hastaneye kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Kestaneci Mahallesi Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin U.'nun eşi Ş.U., yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden şikayetçi oldu. Hüseyin U. hakkında mahkeme tarafından evden uzaklaştırma kararı verildi. Psikolojik bunalıma girdiği ileri sürülen Hüseyin U., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri ormanlık alanda yaptığı aramada Hüseyin U.'yu atkı ile ağaca asılı halde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan Hüseyin U., özel hastaneye kaldırıldı. Hüseyin U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:48 Kaynak: DHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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