İntihara Teşebbüs Etmeden Polisi Arayan Kişi, Kendini Ağaca Astı, Son Anda Kurtarıldı

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Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var