İntihara teşebbüs ettiği binadan bilincini kaybedip böyle düştü

SAMSUN - Samsun'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs intihara teşebbüs ettiği 4 katlı binadan bilincini kaybedip yere düştü. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan D. henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Görgü tanıkları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda tehlikeli hareketler yapan şahıs zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Aşağıya sigara paketi, pet şişe, şapka gibi malzemeler atan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Müzakereci beklenirken bilincini kaybederek aşağıya doğru sarkan şahıs ilk olarak çanak antene tutunmaya çalıştı. Antene tutunamayan şahıs aşağıya düştü. İtfaiyenin açtığı şişme yatağa düşen şahıs ağır yaralandı. Ambulans ekipleri şahsı alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.