İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş - Son Dakika
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İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş

08.03.2023 21:20

İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş Zonguldak'ta önceki gün 28 yaşındaki Gülcan S.'nin evinde silahla yaralanması olayının ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Bürosu ekipleri genç kadını kocasının vurduğunu ortaya çıkardı.

İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş

ZONGULDAK - Zonguldak'ta önceki gün 28 yaşındaki Gülcan S.'nin evinde silahla yaralanması olayının ardından soruşturmayı derinleştiren Cinayet Bürosu ekipleri genç kadını kocasının vurduğunu ortaya çıkardı. Zanlının 11 yaşındaki yeğeninin polise "dayım yengemi vurdu" demesinin ardından yürütülen soruşturmada katil zanlısı koca ve iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre geçen pazar günü sabah saatlerinde sağlık ekiplerine yapılan bir ihbarda Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak'ta ikamet eden 28 yaşındaki Gülcan S.'nin ateşli silahla yaralandığı bildirildi. Ekiplerin kanlar içinde bulduğu Gülcan S. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Gülcan S.'nin kocası Sedat S. tarafından kasığından vurulduğunu ortaya çıkardı.

İddiaya göre Sedat S.'nin evde çıkan tartışma sonrası eşi Gülcan'ı vurdu. Sedat S. bu sırada 11 yaşındaki yeğenine 112'yi arattırarak "yengem kendini vurdu" demesini istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelirken Sedat S. arkadaşı F.K.'yi arayarak yardım istedi. Katil zanlısı koca hızla olay yerinden ayrıldı. Ancak polis ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk, yengesini dayısının vurduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, üç gün süren araştırmaların sonucunda Sedat S.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yürütülen soruşturmada katil zanlısı koca Sedat S. ile birlikte F.K. ve A.S. de gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.K. serbest bırakıldı. Gülcan S.'nin eşi Sedat S. "kasten adam öldürmeye teşebbüs", arkadaşları M.Ç. ve A.S. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı kocanın ifadesinde eşi Gülcan S.'nin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan çocuklar ise koruma altına alındı. Genç kadının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihara teşebbüs ettiği sanılan kadını kocası vurmuş - Son Dakika

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