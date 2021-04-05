İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an" - Son Dakika

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an"

05.04.2021 16:36

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an" Transseksüel olduğunu söyleyen kişi: "Takipçim fazla benim.

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an"

Transseksüel olduğunu söyleyen kişi: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an"

"Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor"

Karısıyla tartışıp falezlerde intihara teşebbüs eden adam, eşinin gözyaşlı seslenişiyle ikna oldu

ANTALYA - Antalya'da eşiyle tartışan bir kişi, falezlerde intihar teşebbüsünde bulundu. O anları sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaşan bir şahsın sözleri ise pes dedirtti. Transseksüel olduğunu söyleyen kişi, "Takipçim fazla benim. Şu an 177 kişi izliyor" dedi.

Olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.'yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Muharrem A.'nın aç olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri yakın bölgedeki bir restorandan yemek söyledi.

Eşi gözyaşlarıyla ikna etti

Muharrem A.'nın yemeği kabul etmeyip bulunduğu yerden ayrılmaması üzerine olay yerine eşi ve çocukları getirildi. Polis ekipleri çocukları falez kısmına yaklaştırmazken, Muharrem A.'nın eşi, uçurum kenarına gözyaşı dökerek geldi. Kocasına seslenen kadın, bir süre sonra eşini ikna etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çabaların ardından Muharrem A. polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

"Takipçim yüksek benim"

Tüm bu olanları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Transseksüel olduğunu söyleyen bir kişinin yaptıkları ise bu kadarına da pes dedirtti. İntihara teşebbüsü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayıp, olayı takipçileriyle an be an paylaşan kişi, kendisini görüntüleyen kameralara dönüp "Ben canlı yayındayım şu an. 177 kişi izliyor. Takipçim yüksek benim. Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor" dedi.

"Gözlerim güzel mi"

Gazetecilerin kendisini çektiğini de takipçileriyle paylaşan kişi, muhabire de "Gözlerim güzel mi" diye soru yöneltti. Şahıs polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an
İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an
İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an
İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an

Antalya, İntihar, Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: 'Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İntihara teşebbüsü canlı yayınla takipçileriyle paylaştı, sözleri ise pes dedirtti: "Takipçim fazla benim. 177 kişi izliyor şu an" - Son Dakika
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