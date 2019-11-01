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"İntiharcı şovmen" Levent'te yine intihara kalkıştı

6 saat önce

Levent'te bir hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ikna edildi.

Levent'te bir hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ikna edildi. Mega kentin çeşitli noktalarında yaklaşık 50 intihar girişiminden kaydı bulunan şahsı ikna çalışmasını izleyen 2 sürücü de kaza geçirdi.


Olay, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Levent Semt Polikliniği binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek bir şahıs öğle saatlerinde hastanenin çatısına çıkarak bağırmaya başladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Çatıya çıkan görevliler şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çatıya çıkarak şahsı ikna çalışmalarına başladı. Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ve Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler de olay yerinde gelerek şahsın atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde tedbiren bekletildiği olayda, polis ekipleri hastanenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


Olayı izleyen 2 sürücü kaza yaptı


Çalışmalar sürdüğü esnada intihar girişimini izleyen sürücüler nedeniyle Maslak istikametinde trafik durma noktasına geldi. Caddede seyir halinde olan 2 sürücü ise birbirine çarparak kaza yaptı. Maddi hasarın oluştuğu kazada, trafik polisinin müdahalesi sonucu araçlar yol kenarına çekildi. Yoldan geçen vatandaşların da meraklı gözlerle izlediği olayda, şahıs polis ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi.


İntihar girişiminden 50 tane kaydı var


Öte yandan, mega kentin birçok noktasında intihara girişen şahsın, herkes tarafından bilinen İbrahim A. olduğu ortaya çıktı. Şahsın emniyette intihar girişiminden yaklaşık 50 adet kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:14 Kaynak: İHA
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