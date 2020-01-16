İntihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika
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İntihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

7 saat önce

İzmir'de koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün intihardan önce eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı öğrenildi.

İntihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş, System.String[]

İzmir'de koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek hayatına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün intihardan önce eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev alan evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö. (30), iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalık geçiren Müjgan Ö. yere yığıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, Müjgan Ö.'yü yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Müjgan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu belirledi.

ÖLMEDEN ÖNCE EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ

3 yaşında bir kız çocuğu olan Müjgan Ö.'nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı ve ikilinin Müjgan Ö.'nün nöbeti sonrası için plan yaptıkları iddia edildi.

Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Yaşamına son veren hemşirenin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Müjgan Ö.'nün cenazesinin memleketi Muğla'ya götürüldüğü ve burada defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Ege Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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