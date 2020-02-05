İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı - Son Dakika

İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı

7 saat önce

İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptıİZMİT'te, inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş.?yi (34) polisler ikna ederek aşağı indirdi.

İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı

İZMİT'te, inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş.?yi (34) polisler ikna ederek aşağı indirdi. S.Ş. polise sarılarak yumruk selamı yaptıktan sonra sağlık görevlileri ve itfaiyecilerle tek tek tokalaştı.

Bugün öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binanın 11. katına çıkan S.Ş. intihar etmek istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açtı. Polis, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan oğlunu görmek için Ankara'dan geldiğini ve çocuğunu göremediğini iddia eden S.Ş. ile görüştü. Cep telefonu, cüzdan ve daha sonra da çoraplarını atan S,Ş. ile polis ve müzakereciler yaklaşık 1 saat boyunca binadan indirmek için ikna etmeye çalıştı. İkna olan S.Ş. aşağıya indirildiğinde bir polise sarıldıktan sonra yumruk selamı yaptı. Daha sonra olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi ve itfaiye görevlileriyle de tek tek tokalaşan S.Ş. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı

İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti
Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İntihardan vazgeçirildi, yumruk selamı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]