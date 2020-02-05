İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı - Son Dakika

İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı

6 saat önce

İZMİT'te, bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş. (34) polis tarafından ikna edildi.

İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptı, System.String[]
İZMİT'te, bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş. (34) polis tarafından ikna edildi. S.Ş. sarıldığı polisle yumruk selamı yapıp, sağlık ve itfaiye görevlileriyle tek tek tokalaştı.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan inşaatın 11'inci katına çıkan S.Ş.'yi gören vatandaşlar, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açarken, polis, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan oğlunu görmek için Ankara'dan geldiğini ancak çocuğunu göremediğini iddia eden S.Ş.'yi ikna çabasına girişti. Bu sırada cep telefonu ve cüzdanı ile ayağından çıkardığı çorapları atan S.Ş. müzakereci polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonunda inşaattan indi. S.Ş., bir polisle sarılıp, yumruk selamı yaptı. Daha sonra da olay yerinde bulunan sağlık ve itfaiye görevlileri ile tokalaştı. S.Ş., kontrol amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


- Kocaeli
İtfaiye, İzmit, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:47 Kaynak: DHA
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