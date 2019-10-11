Son Dakika Haberleri: İntiharı önleyen polisleri Emniyet Müdürü Ekici, tebrik etti
Son Dakika Güncel İntiharı önleyen polisleri Emniyet Müdürü Ekici, tebrik etti

İntiharı önleyen polisleri Emniyet Müdürü Ekici, tebrik etti

1 saat önce

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler'de intihar etmek isteyen şahsı kurtaran polisleri makamında ağırlayarak teşekkür etti.

İntiharı önleyen polisleri Emniyet Müdürü Ekici, tebrik etti, System.String[]

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler'de intihar etmek isteyen şahsı kurtaran polisleri makamında ağırlayarak teşekkür etti.


Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan kavşakta intihar etmek için çatıya çıkan O.A.isimli şahsı polis ekipleri intihardan kurtarmıştı. O.A. isimli şahsın intihar etmesinin önlenmesine yönelik üstün gayret ve çaba gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından makamında ağırlandı. İl Emniyet Müdürü Ekici polislere başarılarının devamını dileyerek, kendilerini tebrik etti. - AYDIN

Mehmet Suat Ekici, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören'de kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis cezası
ABD askeri Tel Abyad'da iddiasına Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan yanıt: Manipülasyon Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 20:03:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntiharı önleyen polisleri Emniyet Müdürü Ekici, tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]