İntiharı vatandaş önledi - Son Dakika
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İntiharı vatandaş önledi

04.07.2022 10:12

İntiharı vatandaş önledi O anlar kamerada Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir otoparkın son katına çıkarak, intihar etmek isteyen 16 yaşındaki yabancı uyruklu genci vatandaşın uyanıklığı kurtarırken, o anlar objektiflere yansıdı.

İntiharı vatandaş önledi

O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir otoparkın son katına çıkarak, intihar etmek isteyen 16 yaşındaki yabancı uyruklu genci vatandaşın uyanıklığı kurtarırken, o anlar objektiflere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki M.S., ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otoparkının son katına çıkarak, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şişme yatak açtı. Yarım saatlik ikna çabalarına karşılık vermeyen gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş genci bulunduğu yerden çekti. M.S., olay yerinde bekletilen ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntiharı vatandaş önledi - Son Dakika

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