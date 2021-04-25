İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı

25.04.2021 10:26
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı, System.String[]

Adana'da 24 yıl önce karıştığı olaydan dolayı sokak ortasında öldürülen şahsın 2001 yılında çocuklarını bırakıp evli bir adama kaçan yeğeninin öldürülmesi olayına karıştığı için 20 yıl 13 gün hapis ceza aldığı ortaya çıktı.

Adana'da 24 yıl önce karıştığı olaydan dolayı sokak ortasında öldürülen şahsın 2001 yılında çocuklarını bırakıp evli bir adama kaçan yeğeninin öldürülmesi olayına karıştığı için 20 yıl 13 gün hapis ceza aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak günü saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde evinin damında güvercin uçuran Hüseyin Korkmaz (50), kuşlara yem verdiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Korkmaz saldırganın tabancasından çıkan mermilerle sırtından yaralanırken, caddedeki şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Korkmaz'ın ailesi, 1997 yılında Deniz K.'nın öldüğü, Enver A. isimli kişinin de yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını, engelli kalan Enver A.'nın bu olaydan Korkmaz'ı sorumlu tuttuğunu belirterek, cinayeti bunların işlemiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis bu aile üzerine yoğunlaştı. Araştırmasını derinleştiren polis, Serkan A.'nın, olaydan sonra bindiği otomobili Orhan A.'nın kullandığını ve olaydan hemen sonra Serkan A.'nın amcası Enver A.'nın evine gittiğini tespit etti. Enver A., yeğeni Serkan A. ile aracı kullanan arkadaşı Orhan A.'nın yakalanması için adreslerine baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Serkan A.'nın ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini kabul ederek, "Güvercinlerim onun olduğu binaya doğru gidiyordu. Güvercinlerimi korkuttu. Bu nedenle onu vurdum. Orhan da bana yardım etti" dediği öğrenildi. Polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı da sulama kanalı içerisinde buldu. Hüseyin Korkmaz'ın ailesi ise güvercin olayının yalan olduğunu, Serkan A.'yı felç kalan amcası Enver A.'nın azmettirdiğini, 24 yıl önce yaşanan olayın öcünü almak için cinayetin işlendiğini söyledi. Polis ifadesini aldığı zanlılardan Serkan A.'yı cinayeti işlemek, Orhan A.'yı cinayete yardım ve yataklık etmek, Enver A.'yı ise cinayeti azmettirmek suçlamasıyla adliyeye sevk etti. Zanlılardan Enver A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğer 2 zanlı tutuklandı.

Ölen Hüseyin Korkmaz yeğenini öldürtmekten 20 yıl hapis cezası almış

İntikam cinayetine kurban giden Hüseyin Korkmaz'ın 8 Ocak 2001 tarihinde Gürsel Paşa Mahallesi 145. Sokak'ta elleri ve ayakları bağlandıktan sonra infaz edilen Fadime Çelikkıran ile Halil İbrahim Başıboş'un öldürülmesi olayına karıştığı ortaya çıktı. Fadime Çelikkıran'ın Korkmaz'ın yeğeni olduğu, eşini ve çocuklarını bırakıp evli ve çocuklu Halil İbrahim Başıboş'a kaçtığı, bu nedenle de kadının kocası Gökhan Çelikkıran (26), kızın babası Fevzi Korkmaz (46), amcaları Hüseyin (30) ve Mehmet Korkmaz (38) tarafından öldürülmelerine karar verildiği ve daha sonra da Gökhan Çelikkıran tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Olaydan dolayı Hüseyin Korkmaz'ın 2001 yılında 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı öğrenildi. Mahkemenin önce "tasarlayarak öldürmekten" idam cezası istediği ancak daha sonra idam cezası kalktığı için "müebbet hapis" cezasıyla yargılanan sanıklardan baba Fevzi Korkmaz beraat ederken, diğer sanıklar Gökhan Çelikkıran'ın 20 yıl 10 ay, Hüseyin Korkmaz'ın 20 yıl 13 gün, Mehmet Korkmaz'ın ise 20 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Hüseyin Korkmaz'ın cezası açıklanınca mahkemede "Bravo çok güzel adaletiniz var" diye bağırdığı da öğrenildi. - ADANA

İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı

Hüseyin Korkmaz, Adana, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı - Son Dakika


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