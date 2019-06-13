İntikam Filmi
3 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çiftin eve aldığı küçük kız, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı içindeki ailesine yardımcı olmak için bir yarışma programına katılan Ja yoon, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür. Yönetmen:
Hoon-jung ParkSenaryo:
Hoon-jung ParkOyuncular:
Seung-chul Baek, Kim Byung-Ok, Woo-sik Choi, Da-Eun, Kim Ha-Na, Min-soo Jo, Woorim Jung, Da-mi Kim, Tae-won Kwon, Woo Min-Kyu, Go Min-Si, Hee-soon ParkFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The Witch/ ManyeoYapımcı Firma:
Peppermint & CompanyYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Güney
KoreOrijinal Dili:
Korece, İngilizceFilmin Süresi:
126 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
05.07.2019İntikam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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