Son Dakika Haberleri: "İntikam" paylaşımı yapan DEAŞ'lı tutuklandı
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"İntikam" paylaşımı yapan DEAŞ'lı tutuklandı

30 dakika önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından,"Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaşan...

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından,"Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaşan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, Arapça yazılar ve Türkçe "Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaşan şüpheli olduğunu tespit etti. Bu tespitin üzerine terörle mücadele ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler, hesabı kullanan şüphelinin terör örgütü DEAŞ adına Adana'da faaliyet gösteren bir grubun sözde eski emiri olduğunu ve 2015'te kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken Gaziantep'te yakalanan B.Ç. (22) olduğunu saptadı.


Terör ekipleri bu tespit üzerine, Gaziantep'te 22 ay cezaevinde yattıktan sonra 2016'de serbest bırakılan B.Ç.'yi, Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.


Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, fotoğraf ve paylaşım yapılan sosyal medya hesabı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde, paylaşımı kendisinin yapmadığını, çalıştığı kahvehanede telefonu şarja bıraktığını, bu sırada paylaşımları başkalarının yapmış olabileceğini söyledi. Zanlı sorgusunun ardından "terör örgütü üyesi olmak", "terör propagandası yapmak" ve "örgütsel faaliyetlerde bulunmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.


B.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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