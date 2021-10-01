İntikam: Soğuk Duş Filmi - Son Dakika

İntikam Soğuk Duş, ailesiyle sıradan bir hayata sahip olan Gümrah'ın değişen yaşamını konu ediniyor. Gümrah, eşi ve çok sevdiği kızı Tuana ile köyde yaşayan kendi halinde bir insandır. Bir gün işten geldiğinde evinde gördüğü manzara karşısında deliye döner. Bu, tüm olayların başlangıcıdır.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: İntikam: Soğuk Duş
Yapımcı Firma: Uğur Karakuzu Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME Films
Vizyon Tarihi: 01.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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