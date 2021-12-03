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İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları! - Son Dakika

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları!

03.12.2021 10:40
İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları!

Dünyanın dört bir yanından insanlar, aldatan eşlerinden intikam için çeşitli yollar deniyor. Partnerinin arabasını sprey boyayla boyayan da var, kocasının ilişkisini yerel gazetede ilan vererek deşifre eden de.

Hepimizin unutmayı tercih ettiğimiz eski sevgilileri var ama bir yandan da unuturken son bir ders vermek isteyenlerimiz de çok.ParentInfluence adlı site bu intikam planlarını derlemiş.

Londralı bu kızgın kadın, eski sevgilisinin beyaz Range Rover'ını sprey boyayla boyayarak ondan ayrılmaya karar verdi.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li bir kadın, yerel gazeteye bir ilan vererek kocasını ve kendisini aldattığı kadını isimleriyle ifşa etti.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li kızgın bir kadın, ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının tüm eşyalarını satmaya karar verdi.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

Louisianalı bu kadın, onun sadakatsiz olduğunu keşfettikten sonra eski sevgilisinin ayakkabılarını yaktı.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li bir çiftçi, karısının bir ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra, birkaç kilo gübreyi karısının üstü açık arabasına döktü.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

İspanya'dan öfkeli bir kadın, erkek arkadaşının sürat teknesini spreyle boyayarak onu yalancı olduğunu herkese duyurdu.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li bir kadın, evinin önüne bir afiş asarak kocasının sadakatsiz olduğunu tüm sokağa ilan etti.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li bir kadın, kendisini aldatan kocasıyla ilişkisi hakkında yüzleşmek için bir reklam panosu kiraladı. Panoda senin kirli ve sadakatsiz olduğunu biliyorum, dedi.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li bu öfkeli eş boşandıktan sonra eski kocasının mallarını bedava olarak dağıtmaya karar verdi.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

ABD'li bir kadın, kocasından ayrıldığını tüm komşularına evinin önüne bir afiş asarak duyurdu. Afişte kocasının kendisini aldattığını açıkladı.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

Auckland'dan bir kadın, kendisini aldatan eski sevgilisini küçük düşürmek için kalabalık bir konser alanının üstünden uçan bir uçak kiraladı ve uçakta eski sevgilisinin cinsel organının küçük olduğunu anlatan bir pankart uçurdu.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!

Bulgaristan'da karısını aldatan bir erkek arabasını her tarafına kazmalar saplanmış halde buldu.

İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte size aldatılanların muhteşem intikamları!
İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları!

Revenge, İntikam, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları! - Son Dakika
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