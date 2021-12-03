İntikamınızı nasıl alırdınız? İşte aldatılanların muhteşem intikamları! - Son Dakika

Hepimizin unutmayı tercih ettiğimiz eski sevgilileri var ama bir yandan da unuturken son bir ders vermek isteyenlerimiz de çok.ParentInfluence adlı site bu intikam planlarını derlemiş.

Londralı bu kızgın kadın, eski sevgilisinin beyaz Range Rover'ını sprey boyayla boyayarak ondan ayrılmaya karar verdi.

ABD'li bir kadın, yerel gazeteye bir ilan vererek kocasını ve kendisini aldattığı kadını isimleriyle ifşa etti.

ABD'li kızgın bir kadın, ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının tüm eşyalarını satmaya karar verdi.

Louisianalı bu kadın, onun sadakatsiz olduğunu keşfettikten sonra eski sevgilisinin ayakkabılarını yaktı.

ABD'li bir çiftçi, karısının bir ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra, birkaç kilo gübreyi karısının üstü açık arabasına döktü.

İspanya'dan öfkeli bir kadın, erkek arkadaşının sürat teknesini spreyle boyayarak onu yalancı olduğunu herkese duyurdu.

ABD'li bir kadın, evinin önüne bir afiş asarak kocasının sadakatsiz olduğunu tüm sokağa ilan etti.

ABD'li bir kadın, kendisini aldatan kocasıyla ilişkisi hakkında yüzleşmek için bir reklam panosu kiraladı. Panoda senin kirli ve sadakatsiz olduğunu biliyorum, dedi.

ABD'li bu öfkeli eş boşandıktan sonra eski kocasının mallarını bedava olarak dağıtmaya karar verdi.

ABD'li bir kadın, kocasından ayrıldığını tüm komşularına evinin önüne bir afiş asarak duyurdu. Afişte kocasının kendisini aldattığını açıkladı.

Auckland'dan bir kadın, kendisini aldatan eski sevgilisini küçük düşürmek için kalabalık bir konser alanının üstünden uçan bir uçak kiraladı ve uçakta eski sevgilisinin cinsel organının küçük olduğunu anlatan bir pankart uçurdu.

Bulgaristan'da karısını aldatan bir erkek arabasını her tarafına kazmalar saplanmış halde buldu.