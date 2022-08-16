Maaşları asgari ücret düzeyine yükseltilen stajyer doktorlara 1500 TL ödenmesi, tepki çekti. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, İntörn doktor nedir? İntern doktor ne iş yapar?

İNTÖRN DOKTOR NEDİR?

İntörn doktorluk dönemi tıp eğitiminde mezuniyet öncesi son dönem olup, öğrencilikten sonra meslek hayatına başlama sürecinde önemli bir geçiş dönemidir.

İNTERN DOKTOR NE İŞ YAPAR?

Hasta yönetiminden, meslektaş ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilere kadar birçok becerinin kazanılması ve sürdürülebilir olması bu dönemde gerçekleşiyor.