İntörn doktor nedir? İntern doktor ne iş yapar? - Son Dakika
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İntörn doktor nedir? İntern doktor ne iş yapar?

16.08.2022 16:01

Maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılan stajyer doktorların hesaplarına bu ay 1500 TL yatırılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Gelişmeler sonrası İntörn doktor nedir ve İntern doktor ne iş yapar gibi sorular merak edildi.

Maaşları asgari ücret düzeyine yükseltilen stajyer doktorlara 1500 TL ödenmesi, tepki çekti. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, İntörn doktor nedir? İntern doktor ne iş yapar?

İNTÖRN DOKTOR NEDİR?

İntörn doktorluk dönemi tıp eğitiminde mezuniyet öncesi son dönem olup, öğrencilikten sonra meslek hayatına başlama sürecinde önemli bir geçiş dönemidir.

İNTERN DOKTOR NE İŞ YAPAR?

Hasta yönetiminden, meslektaş ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilere kadar birçok becerinin kazanılması ve sürdürülebilir olması bu dönemde gerçekleşiyor.

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