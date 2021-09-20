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İnulaş 20 Halk Otobüsü Şoförü Alacak - Son Dakika

İnulaş 20 Halk Otobüsü Şoförü Alacak

20.09.2021 14:50
İnulaş 20 Halk Otobüsü Şoförü Alacak, System.String[]

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İNULAŞ firmasının İnegöl Halk Otobüslerinde çalışmak üzere 20 halk otobüsü şoförü alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, halk otobüslerinde çalışacak 20 şoför alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İNEGÖL HALK OTOBÜSLERİ İÇİN ŞOFÖR ARANIYOR

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, şehrin toplu taşıma organizasyonunu sürdüren İNULAŞ firmasında çalışmak üzere şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan İNULAŞ firması; halk otobüslerinde şoför olarak çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; bayan/erkek E veya D sınıfı ehliyeti bulunan 20 şoför alımı yapılacak. Başvurular 22 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

İstihdam, İnegöl, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnulaş 20 Halk Otobüsü Şoförü Alacak - Son Dakika


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