Invamed'den yeni personel alımında "sigara kullanmama" ön koşulu

RD Global-Invamed, Ankara'da açılışını gerçekleştireceği Yeni Tıbbi Cihaz İlaç Sanayi Entegre Üretim Tesisinde istihdam edeceği personelden "sigara kullanmama" şartı isteyecek.

RD Global-Invamed'den yapılan açıklamaya göre, şirketin insan kaynakları yetkilileri, tüm dünyada etkisini gösteren "sigarasız hayat" politikasını desteklemek üzere, yeni kurulan fabrikası için yoğun şekilde yürüttüğü işe alım sürecinde "sigara kullanmama" şartına dikkat edecek.

Halihazırda, çalışanlarına sigaranın zararlarına ve sigarayı bırakma yollarına ilişkin düzenli olarak eğitim ve destek programları uygulayan şirket, bu sayede bir sağlık şirketi olarak ülke insanlarına rahat nefes alabileceği bir gelecek göstermeyi amaçlıyor.

Şirketin yeni tesisinde istihdam edilecek personeller, tıp alanında yetiştirilecek, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü ile bu sektörün insan sağlığı üzerine etkileri konusunda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Açıklamada, "RD Global-Invamed; ülkemizde tütün ürünü kullanımının giderek arttığının altını çizerek böylesi önemli bir görevi üstlenecek kişiler için sigara kullanmama niteliğini arayarak insanları birincil sağlık önlemleri kapsamında dikkate davet etmeyi amaçlıyor. Bu yolda bir ilke imza atan şirketimiz, Türkiye adına gururlu. Bu konuda istekli olan ve tıp alanında kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın başvurmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.