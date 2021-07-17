Üye Girişi
RD GLOBAL ve INVAMED'den açıklama - Son Dakika

RD GLOBAL ve INVAMED'den açıklama

17.07.2021 15:29
RD GLOBAL ve INVAMED'den açıklama, System.String[]

Kalp-damar Cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi, beyin cerrahisi alanlarında tıbbi cihaz üretimi yapan RD GLOBAL ve INVAMED'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "30.06.

Kalp-damar Cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi, beyin cerrahisi alanlarında tıbbi cihaz üretimi yapan RD GLOBAL ve INVAMED'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30.06.2021 tarihinden bu yana INVAMED – RD GLOBAL hakkında yürütülen, gerçek dışı iddialardan oluşan karalama kampanyası ile ilgili olarak 02.07.2021 tarihli yazılı basın açıklaması yapılmıştır. Ankara Milletvekili Murat Emir'in basın açıklamasında iddia ettiğinin aksine, şirketlerimizce SGK'ya ihaleyle veya ihalesiz hiçbir tıbbi cihaz satılmadığı, kaldı ki ülkemizde hiçbir tıbbi cihaz şirketinin bu şekilde SGK'ya ürün satmasının mümkün olmadığı SGK mevzuatı ve SUT hükümlerince belirlenmiştir.

Ankara Milletvekili Murat Emir'in, basın açıklaması ile 15 TL'lik bir ürünün SGK'ya 1000 TL'ye satıldığı ve bunun milyonlarca TL'ye ulaştığını iddia ettiği görülmüştür. Bu iddiasının sözde delili olarak ise, Türkiye'deki tüm tıbbi cihazların kayıtlı olduğu ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ürün sorgu ekranlarını sanki bir ihale belgesiymiş gibi paylaştığı anlaşılmıştır. Tüm sağlık camiası tarafından bilindiği gibi, hastane ve hekimler ürünlerin kullanım yerini, amacını ve kaydını sorgulamak amacıyla bu ekranları kullanmaktadır. Bu ekranlar bir ihale belgesi değil; tıbbi ürünlerin kayıtlarını gösteren bilgi bankalarıdır. Murat Emir tarafından hiçbir somut veriye dayanmayarak ve tümüyle asılsız bir şekilde ileri sürülen, hayali olarak ürünümüze biçilen 15 TL'lik aşağılayıcı bedel ve bu ürünün 1000 TL'ye SGK'ya satıldığı ve haksız olarak milyonlarca TL kazanıldığı iddiası, hastalara şifa olmak için çıkılan Ar-Ge ve üretim yolculuğunu basit ve sığ bir tavırla aşağılamaya yöneliktir.

INVAMED- RD GLOBAL Avrupa'nın en büyük tıbbi cihaz Ar-Ge ve inovasyon fabrikasına sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir." sözü doğrultusunda, onurla ve şerefle Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bir kişi olarak, ülkemizin değerlerinden biri olan bu kalenin siyaset malzemesi yapılmaya çalışılması hem bir hekim hem bir milletvekili olan Sayın Murat Emir'e yakışmamaktadır. İNVAMED - RD GLOBAL Uluslararası bir Türk Şirketidir. Hiçbir alakası olmadığı halde bazı siyasi kişilerle ilintilendiriliyor olması yerli üretime ve verilen emeklere zarar vermektedir. Bizlere zarar vermeye çalışıldığında Türkiye kazanmayacak; Türkiye ithal edecektir.

Bu bir bağış davetidir

Sayın Murat Emir; hipokrat yemininizde ve milletvekili yemininizde onurunuz, namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiğinizi hatırlatmak isteriz. Sayın Murat Emir; sizi bahse konu olan ürünün varsa faturalarını incelemek üzere üretim tesisimize davet ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi herhangi bir haksız kazanç var ise, SGK'ya ya da farklı kurum kuruluş ya da bir şirkete iddialarına konu olan ürün fatura edildi ise, bu bedelin 10 katını SMA, MS ve ALS'li hastalarımıza bağış yapmayı taahhüt ediyoruz. Fakat böyle bir durum yok ise, kamuoyunda yarattığınız algı bedeli kadar tutarı siz SMA, MS VE ALS'li hastalarımıza bağış yapar mısınız? INVAMED - RD GLOBAL tüm dünyadaki hastalara şifa olmak için vardır. Bu polemiklerden kazanılan paranın dahi SMA, MS ve ALS'li hastaların tedavisi için kullanılmasını istemektedir.

Türk ışın tedavisi hakkında iddialara cevap

Türk Işın Tedavisi, Kovid-19 tedavisi için geliştirilen bir tıbbi cihazdır. Bu sebeple kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan klinik araştırma izni alındıktan sonra, klinik araştırma talep eden gönüllü entübe hastalara, sigorta ücretleri dahil INVAMED – RD GLOBAL tarafından karşılanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple bu tedavi sisteminin CE belgesi olmadığı, ÜTS kayıtlarının iptal edildiği gibi asılsız, dayanaksız ve iftira niteliğindeki isnatların kötü niyetli olduğu açıktır.

INVAMED – RD GLOBAL, ÜTS'ye kayıtlı 20 binin üzerinde tıbbi ürün üretmekte ve ürünlerini 70 ülkeye ihraç etmekte olup bu ürünlerin tamamı 70 ülkenin sağlık sistemlerine kayıtlıdır. Rakip küresel tıbbi cihaz şirketlerinin Türkiye'de ve dünyada yürüttüğü tekel olma politikasının mektubunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak taşımayınız.

Sayın Murat Emir,

Dünyada bir Türk markası olan INVAMED – RD GLOBAL hakkında basın yoluyla yaptığınız bu tür açıklamaların uluslararası arenada küresel şirketler tarafından Türkiye'nin ve Türk markalarının itibarını sarsmak için kullanıldığından haberiniz var mıdır?

Siyasi parti üyelerine ayrıcalıklı distribütörlük verildiği iddiasına cevap

Sadece Türkiye genelinde 285 adet bayi ve distribütörümüz bulunmaktadır. 285 şirketin ve çalışanlarının siyasal tercihlerinin tarafımızca değerlendirilmesi mümkün değildir. Şirketimizce bayi ve distribütör seçimi yaparken din, dil, ırk, mezhep veya siyasal tercihlerine göre ayrım yapılmamaktadır. Bizleri ortak noktada birleştiren siyasi ve diğer etnik kimlikler değil, bilim ve sağlıktır.

Tüm bu isnatların "gerçeklik" ve "kesinlik" unsurları taşımaması sebebiyle, hukuki başvurularımız neticesinde, en güzel cevap Yüce Türk Yargısı tarafından verilmiştir.

Sonuç olarak, Sayın Murat Emir'in üretim tesisimizi ziyaretinde, yargı kararlarıyla ispatlanan haklılığımızı kendi gözüyle de gördüğünde, SMA, MS ve ALS'li hastalara bağış yapmasını ve INVAMED – RD GLOBAL mühendislerinden, doktorlarından, çalışanlarından, bayilerinden ve bu emeğe gönül verenlerden kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyoruz."

RD GLOBAL ve INVAMED'den açıklama

spinal müsküler atrofi, Milletvekili, Murat Emir, ALS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RD GLOBAL ve INVAMED'den açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı 15:41 Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi 15:37 Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı 15:28 Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı
Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri 15:17 Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü 14:44 Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 14:33 Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın 14:24 Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı 13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı

Son Dakika Haberleri
15:43 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu
15:40 Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı
15:36 Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi
15:32 Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı
15:28 Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı
15:23 Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın
15:17 Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri
15:09 Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif
15:02 Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!
14:28 Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıkladı! Türkiye'de en çok kullanılan 3 soyadı; Yılmaz, Kaya ve Demir oldu         
15:44
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı         
15:39
Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı Böylesi hiç yakışmadı! Acun Ilıcalı sorusuna sinirlenen Erkan Petekkaya sinirini muhabirden çıkardı         
15:32
Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın         
15:24
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu         
14:39
Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci! Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci!         
14:29
İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu         
14:01
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı         
12:30
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş         
08:49
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 15:50:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RD GLOBAL ve INVAMED'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement