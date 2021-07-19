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İnvamed-RD Global Spider Nörovasküler Coil, Avrupa Akreditasyonu'nu aldı - Son Dakika

İnvamed-RD Global Spider Nörovasküler Coil, Avrupa Akreditasyonu'nu aldı

19.07.2021 13:16
İnvamed-RD Global Spider Nörovasküler Coil, Avrupa Akreditasyonu'nu aldı, System.String[]

Kalp ve Damar Cerrahisi, Girişimsel Nöroradyoloji alanlarında Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tıbbi cihaz üreticilerinden İnvamed-RD Global, modern tıp tekniklerindeki gelişmeleri ve tıp teknolojilerindeki ilerlemeleri hayata geçirmeleri ile birlikte girişimsel radyoloji alanında...

Kalp ve Damar Cerrahisi, Girişimsel Nöroradyoloji alanlarında Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen tıbbi cihaz üreticilerinden İnvamed-RD Global, modern tıp tekniklerindeki gelişmeleri ve tıp teknolojilerindeki ilerlemeleri hayata geçirmeleri ile birlikte girişimsel radyoloji alanında yenilikler gerçekleştirmeye ve başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor.

İnvamed-RD Global açıklamasına göre, Nörovasküler Coiller dünyada ABD'den sonra Türkiye'de de üretilmiş oldu. Nörovasküler girişimler çerçevesinde özellikle işlev kayıpları, felç, beyin ve beyne giden damarların darlıkları, anevrizmalar, beyin kanamaları, pıhtılar ve damar yumaklarının tanı ve tedavi süreçleri nörovasküler girişimler kapsamında son yıllarda fark yaratmaktadır. Özellikle beyin, omurilik ve diğer sinir hastalıkları çerçevesinde gerçekleştirilen tanı ve tedavi uygulamaları günümüzde girişimsel radyoloji, nörovasküler kapsamda çok sayıda başarılı yöntemle tıpta aktif olarak kullanılmaktadır. Türk araştırmacılar ve mühendisler tarafından girişimsel işlemler için geliştirilen çeşitli ürünler ile birçok hastalığın tedavisi kolaylıkla sağlanabiliyor.

Anevrizma

Beyin anevrizmaları, beyin damarlarında meydana gelen baloncukları ifade etmektedir. Bazı yanlış hayat tarzı tercihlerinin, kötü alışkanlıkların veya aile öyküsü gibi sebeplerle damar çeperi üzerinde büyüyüp gelişen baloncuklar yani anevrizmalar ileri seviyelerde damar işlevinin yerine getirilmemesine yol açar. Dahası, beyin anevrizmaları damar içi basınçtan etkilenerek patlayabilir ve kanama başlatabilir.

Beyin kanamaları ciddi hayati tehlike içermektedir ve geç fark edilirse yaşamsal problemler ortaya çıkarabilir. Girişimsel radyoloji kapsamında uygulanan ve İnvamed RD Global araştırmacıları tarafından da geliştirilen özel tasarımlı Spider Nörovasküler Coiller sayesinde beyin anevrizmalarını tedavi etmek mümkün olabiliyor.

Türk araştırmacılar ve mühendisler tarafından geliştirilen, serebral anevrizma embolizasyonu olarak da bilinen bu uygulama sayesinde anevrizma keseleri tespit ediliyor ve bir mikrokateterler vasıtasıyla coil adı verilen bu mekanik metal sarmallar yardımı ile beyinde oluşan bu baloncuklar kapatılıp tedavi edilebiliyor.

Beyin damarlarında pıhtı oluşumu

Anevrizmaların yanı sıra günümüzde yaygın olarak görülen beyin damarlarında oluşan pıhtılar ciddi hayati tehlikeler oluşturmaktadır. Hastanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra bitkisel hayata girmesi, felç veya inme geçirmesi olası sonuçlar arasındadır. Beyin inmelerinin arkasındaki en büyük sebep çoğunlukla pıhtı oluşumlarıdır. Günümüzde girişimsel radyoloji kapsamında nörovasküler girişimlerle birlikte pıhtıları tespit etmek önceliklidir. İnvamed RD Global araştırmacıları tarafından nörovasküler işlemler için özel olarak tasarlanmış pıhtı çıkarma kateterlerinin uygulanması ile bu pıhtıların tedavi edilmesi mümkün hale getiriyor. Ameliyatsız yöntemlerle girişimsel olarak oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyarak hastaların hayat kalitesini düşürmeden sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor.

İnvamed RD Global, Türkiye'de ve dünyada sadece sayılı merkezlerde bulunabilen ve 2017 yılında bünyesindeki araştırmacıları tarafından çalışmalarına başlanan beyin stentlerini de tanıtıyor. Çok katmanlı, tübüler mesh yapısında örgü tekniği ile tasarlanmış bu yeni nesil stentler, akım modülasyonu yani beyin damarlarında bir modelleme işlemi gerçekleştiriyor.

Günümüzde en sık görülen anevrizma tipi olun beyin anevrizmaları beyin kanamaları normal beyin damarlarında tıkanmaya (emboli) neden olması ile inme benzeri yakınmalarına sebep oluyor. Bu noktada akım modülasyonu gerçekleştiren stentlerin uygulamasıyla bu tedavilerin gerçekleşmesi mümkün kılınıyor. Sadece anevrizma kesesini değil anevrizma düzeyinde patolojik damar segmentini de tedavi eden yeni nesil stentlerdir. Tedavide, anevrizmanın altı ay içerisinde total kapanması yüksek oranda gerçekleştiği kanıtlanmıştır.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Türk, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnvamed-RD Global Spider Nörovasküler Coil, Avrupa Akreditasyonu'nu aldı - Son Dakika Ekonomi


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