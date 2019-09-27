İnvest İnşaat'tan 450 milyonluk proje
1 saat önce
Birçok gayrimenkul firması durgunluktan etkilenirken, İnvest İnşaat hız kesmeden satışlarını artırıyor.
Birçok gayrimenkul firması durgunluktan etkilenirken, İnvest İnşaat hız kesmeden satışlarını artırıyor. Şirket yeni yılda 450 milyon liralık yatırımla 900 konut ve ticari alanlardan oluşan yeni bir projeye başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:11
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