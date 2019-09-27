Son Dakika Haberleri: İnvest İnşaat'tan 450 milyonluk proje
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İnvest İnşaat'tan 450 milyonluk proje

1 saat önce

Birçok gayrimenkul firması durgunluktan etkilenirken, İnvest İnşaat hız kesmeden satışlarını artırıyor.

İnvest İnşaat'tan 450 milyonluk proje, System.String[]

Birçok gayrimenkul firması durgunluktan etkilenirken, İnvest İnşaat hız kesmeden satışlarını artırıyor. Şirket yeni yılda 450 milyon liralık yatırımla 900 konut ve ticari alanlardan oluşan yeni bir projeye başlıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:11 
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