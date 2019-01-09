Invisalign Sistemiyle Tedavi Edilen Hastaların Sayısı 6 Milyona Ulaştı

Çin'de diş doktoru Jiawei Wo tarafından tedavisine başlanan 12 yaşındaki Yuzhe, 6 milyonuncu hasta oldu. Invisalign şeffaf plaklarının dünya genelinde gittikçe daha fazla sayıda kişi tarafından kullanılması, Align'ın inovasyona ve dünya genelinde daha çok sayıda hayata dokunmaya yönelik taahhüdünün bir göstergesi.

Align Technology, dünyanın en gelişmiş şeffaf plak teknolojisine sahip Invisalign sistemiyle tedaviye başlayan hastaların sayısının, 1,4 milyonu genç hastalar olmak üzere* toplam 6 milyona ulaştığını duyurdu. Şirket ve dünya genelindeki 150.000'i aşkın sertifikalı doktor için önemli bir dönüm noktası olan bu rakam, Invisalign tedavisinin hem yetişkinler hem de gençler tarafından ne kadar benimsendiğinin yansıması olarak gösterildi.

Altı milyonuncu Invisalign hastası olan 12 yaşındaki Yuzhe'nin Invisalign Mandibular İlerletme (Foksiyonel Aparey Etkisi) ile yapılan tedavisi 2018'in ekim ayında başladı. Pediatrik ortodonti alanında uzman, Invisalign Gold sertifikalı, Pekinli bir doktor olan Dr. Jiawei Wo, Yuzhe'nin II'inci kategori diş çapraşıklığına ve yoğun öğrencilik hayatına uygun olduğu için Invisalign şeffaf plaklarını önerdi ve şunları söyledi: "Mandibular İlerletme (Foksiyonel Aparey Etkisi) ile yapılan tedaviler mükemmel sonuç verir, çünkü bu teknoloji bir yandan dişleri hizalarken diğer yandan da alt çeneyi öne doğru hareket ettirir. Invisalign sistemi sayesinde, hastalarım geleneksel ortodontik yöntemlerde olduğundan çok daha az randevuya ihtiyaç duyuyorlar. Böylece çalışmalarına ve günlük faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edebiliyorlar."

Align Technology Başkanı ve CEO'su Joe Hogan, 6 milyonuncu Invisalign tedavisinin başlaması konusunda şunları söyledi: "Invisalign sertifikalı doktorlarımız ve onların hastalarıyla birlikte bir dönüm noktasını daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı uluslararası pazarlardaki, özellikle de Çin'deki Invisalign'a yönelik talep artışının göstergesidir. Invisalign sisteminin ilk kez 2011 yılında kullanıma sunulduğu Çin'deki talep geçen her yılda neredeyse iki kat artmış ve Çin bugün en büyük ikinci pazarımız haline gelmiştir. Invisalign tedavisini Yuzhe gibi gençlerin en çok tercih ettiği ortodontik tedavi yöntemi haline getirmemize yardımcı oldukları, ayrıca hastalarımıza güzel, düzgün dişlere sahip olma ve güvenle gülme şansı verdikleri için, dünya genelindeki tüm sertifikalı doktorlarımıza ve Dr. Jiawei Wo'ya teşekkür etmek istiyorum."

Align Technology Başkan Yardımcısı ve Asya Pasifik İdari Direktörü Julie Tay şöyle konuştu: "6 milyonuncu hastanın Asya Pasifik'ten geldiğini duymak beni çok mutlu etti ve gururlandı. Çin, yaklaşık yüzde 70 yıllık büyüme oranıyla en hızlı büyüyen ülke pazarımızdır**. Bu ülkenin, Yuzhe gibi milyonlarca hastayı tedavi etmek konusunda Invisalign sağlayıcılarına muazzam bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Yuzhe'nin tedavisinde Invisalign sistemine güvendiği için Dr. Wo'ya, Invisalign sisteminin kızları için en iyi çözüm olduğuna inandıkları için de Yuzhe'nin ebeveynlerine teşekkür borçluyum."

Yuzhe ve ailesi, Align Technology'nin bu önemli dönüm noktasının konu edinileceği küresel bir kampanyada yer alacak ve "6 Milyon Invisalign Gülüşü" isimli bu kampanyada Yuzhe ve ailesinin tedavi süreci yakından takip edilecek. Kampanyada yeni ve daha güzel bir gülüş için Yuzhe ve ailesinin neden Invisalign şeffaf plaklarını tercih ettiği vurgulanacak.