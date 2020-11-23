İNYA İBB iş birliği ile İstanbul pazarına giriyor - Son Dakika

İNYA İBB iş birliği ile İstanbul pazarına giriyor

23.11.2020 09:55
İNYA İBB iş birliği ile İstanbul pazarına giriyor, System.String[]

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geldi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler arası koordinasyonun sağlanması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak ile bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yatırım ve projelerini anlattı. Görüşmede ilçenin tanıtılması ve üreticilerin refahının sağlanması için Belediye Başkanı Öndeş tarafından kurulan ve büyük ses getiren İNYA markası yetkililer tarafından beğenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul genelinde kurmayı planladığı 200 civarı markette İNYA ürünlerinin de yer alması, dolayısıyla İNYA'nın İstanbul pazarına adım atması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmede belediyeler arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, etkin ve pozitif bir iletişim hattının kurularak dayanışmanın sağlanması için bir çok proje de masaya yatırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerini ağırlayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek ziyaretleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Öndeş "CHP'li belediyeler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması adına ilimizde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve koordinatör yardımcısı Osman Cayak'ı ağırladık. Yatırım ve hizmetlerimiz ile projelerimizi anlattığımız, Germencik Belediyemiz adına oldukça verimli bir görüşme oldu. Karşılıklı istişarede bulunarak belediyeler arası aktif çalışma adına birçok konuyu masaya yatırdık. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde İstanbul genelinde faaliyete geçireceği 200 civarı markette İNYA ürünlerimizin yer alması konusunda mutabakat sağladık. Üretici markamız İNYA'nın İstanbul pazarına girmesi adına önemli adım atmış bulunmaktayız. Ziyaretleri ve ilgileri için kendilerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.

Görüşme sonrası İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

İNYA İBB iş birliği ile İstanbul pazarına giriyor
İNYA İBB iş birliği ile İstanbul pazarına giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fuat Öndeş, Germencik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İNYA İBB iş birliği ile İstanbul pazarına giriyor - Son Dakika


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