İNYA ürünleri Değirmencioğlu Baklavaları şubelerinde satılacak

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile faaliyete geçen ve kısa zamanda büyük ses getiren İNYA markalı ürünler yakında Değirmencioğlu Baklavaları şubelerinde satışa sunulacak.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret eden ve yeni ürünleri olan İncir Baklavasını tanıtan Bekir Değirmenci üretimine başladıkları baklavanın yapım sürecini anlattı. Ziyarette, Değirmencioğlu Baklavaları ile İNYA arasında yapılacak olan iş birliği konusunda yol haritası belirlendi. İncir baklavalarının Germencik'te bulunan çöp şiş restoranları başta olmak üzere birçok noktada halkın beğenisine sunulacağı ayrıca İNYA ürünlerinin de Değirmencioğlu Baklavaları'nın 11 şubesindeki stantlarda satışa sunulması konusunda mutabakata varıldı.



Geçtiğimiz günlerde Tire Süt Kooperatifi'ni ziyaret eden ve kooperatif başkanı Mahmut Eskiyörük ile bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Tire Süt Kooperatifi şubelerinde İNYA ürünlerinin satışa sunulması konusunda el sıkışmıştı. Değirmencioğlu ve Tire Süt Koop ile yapılacak ortak çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Öndeş öncü markalarla ortak çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı. Öndeş "Germencik Belediyemiz bünyesinde kurulan İNYA şirketimiz kısa zamanda önemli mesafeler kaydetti. Önce Tire Süt Kooperatifi Başkanımız Sayın Mahmut Eskiyörük'ün desteği ile Tire Süt Kooperatifi satış noktalarında İNYA ürünlerinin satışı konusunda el sıkıştık. Bugün ise alanında öncü Değirmencioğlu Baklavaları ile ortak çalışma yapılması konusunda Sayın Bekir Değirmenci ile bir araya geldik. İncir baklavasının oldukça başarılı bir ürün olduğunu ifade etmek isterim. Gerçekleştirdikleri böylesi önemli bir çalışma için tebrik ve teşekkür ediyorum. İncir baklavasının kısa zamanda İNYA olarak sunumunu gerçekleştireceğiz. İNYA markalı ürünlerimizin Değirmencioğlu Baklavaları Şubelerinde satışa sunulması konusunda gereken desteği vereceğini ifade eden Bekir Değirmenci'ye ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN