İNYA ürünleri Rus pazarında boy gösterecek

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in mimarı olduğu İNYA markası uluslararası pazarlara açılıyor.



Göreve gelir gelmez çalışmalarını başlattığı ve yoğun çalışma temposuyla kısa sürede hayata geçirdiği İNYA, yapılan anlaşma çerçevesinde Rusya'da satışa sunulacak.



İzmir Ticaret Odası'nın düzenlediği ve Rus yetkililer ile 5 Rus firmasının da yer aldığı işbirliği toplantısına katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş İNYA markasını tanıttı. Projeyi ve İNYA ürünlerini oldukça başarılı bulan 2 Rus firmasıyla ürünlerin Rusya'da satışı için karşılıklı anlaşma yapıldı. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından İNYA markalı zeytinyağı, incir, zeytinyağı sabunu ve kolonya Rusya'da reyonlarda yerini alacak.



Germencik Belediyesi ve 6 Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işbirliği ile ortaya çıkan İNYA markasının uluslararası pazarlarda yerini alması için önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti " İNYA markamız ile ilgili çalışmalarımız gün geçtikçe daha da artıyor. Bu çalışmalarımızın bir karşılığı olarak İNYA adeta bir çığ gibi büyümeye devam ediyor. Önce yurt içinde birçok önemli firma ve kuruluşla işbirliği yapma maksadıyla adımlar attık. Bugün İzmir Ticaret Odası'nın düzenlediği bu güzel etkinlikte Rus firmalar ile temas kurma şansı elde ettik. Nihayetinde gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde Germencik için önemli ve tarihi anlardan birini daha kaydettik. İNYA markamız, faaliyet ve ürünlerimizi oldukça beğendiler. Resmi işlemlerin ardından anlaşmaya vardığımız firmalar aracılığı ile Rusya pazarına ürün vermeye başlayacağız. Hayırlı olsun." dedi. - AYDIN