Popüler suikastçı Ajan 47'nin egzotik tatil yörelerinde hedeflerinin peşine düştüğü Hitman 2'nin sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB? İşte detaylar…
Hitman 2'yi düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-2500 veya AMD Phenom II X4 940 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerektirmektedir.
Hitman 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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HITMAN™ 2'de dünyayı dolaş ve egzotik tatil yörelerinde hedeflerinin peşine düş. Dünyanın en yaratıcı suikastçisi Ajan 47, asfaltın güneşten eridiği caddelerden karanlık ve tehlikeli yağmur ormanlarına kadar hiçbir yerde hedeflerine rahat bir nefes aldırmıyor.
Nefes nefese bir casusluk serüvenine hazırlan: Görevin, karanlıktan çıkmayan Gölge Müşteriyi yok edip milislerini dağıtmak, ancak 47 hedefinin gerçek kimliğini ve geçmişi hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde, her şey değişecek.
HITMAN™ 2'de yeni oyun yöntemleri, yeni özellikler ve ortaklaşa oynanabilen Sniper Assassin de dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunacak.
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