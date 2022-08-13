Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB? - Son Dakika
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Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB?

13.08.2022 22:09
Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB?

IO Interactive'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği aksiyon suikastçı oyun serisi Hitman 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Popüler suikastçı Ajan 47'nin egzotik tatil yörelerinde hedeflerinin peşine düştüğü Hitman 2'nin sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB? İşte detaylar…

HITMAN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hitman 2'yi düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-2500 veya AMD Phenom II X4 940 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerektirmektedir.

HITMAN 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD Phenom II X4 940
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

HITMAN 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7 4790 4 GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMDRadeon RX Vega 56 8GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

HITMAN 2 KAÇ GB?

Hitman 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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HITMAN 2 KONUSU

HITMAN™ 2'de dünyayı dolaş ve egzotik tatil yörelerinde hedeflerinin peşine düş. Dünyanın en yaratıcı suikastçisi Ajan 47, asfaltın güneşten eridiği caddelerden karanlık ve tehlikeli yağmur ormanlarına kadar hiçbir yerde hedeflerine rahat bir nefes aldırmıyor.

Nefes nefese bir casusluk serüvenine hazırlan: Görevin, karanlıktan çıkmayan Gölge Müşteriyi yok edip milislerini dağıtmak, ancak 47 hedefinin gerçek kimliğini ve geçmişi hakkındaki gerçekleri öğrendiğinde, her şey değişecek.

HITMAN™ 2'de yeni oyun yöntemleri, yeni özellikler ve ortaklaşa oynanabilen Sniper Assassin de dahil olmak üzere yeni oyun modları da bulunacak.

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