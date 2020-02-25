IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kararını mayıs sonunda verecek - Son Dakika
Son Dakika Spor IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kararını mayıs sonunda verecek - Son Dakika Spor

IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kararını mayıs sonunda verecek

6 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyledi.

IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kararını mayıs sonunda verecek, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini söyledi.

ABD basınına konuşan Pound, koronavirüs nedeniyle yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, karar vermek için önlerinde üç aylık bir zamanın olduğunu kaydetti.

1978 yılından bu yana IOC üyeliğini sürdüren Pound, mayıs ayı sonuna kadar bir karar verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu aşamada göstergeler her şeyin planlandığı gibi gideceğini gösteriyor. Spora odaklanın ve IOC'nin sizi bir salgın bölgesine göndermeyeceğine emin olun." şeklinde görüş belirtti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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