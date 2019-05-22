Son Dakika Haberleri: Ioc, Aıba'nın Faaliyetlerini Askıya Aldı

Ioc, Aıba'nın Faaliyetlerini Askıya Aldı

10 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya alırken, boksun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almasına karar verdi.

Ioc, Aıba'nın Faaliyetlerini Askıya Aldı, System.String[]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliğinin (AIBA) faaliyetlerini askıya alırken, boksun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almasına karar verdi.

IOC Başkanı Thomas Bach, IOC Yönetim Kurulunun Lozan'da yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, IOC Soruşturma Komitesinin raporu sonrasında dünya boksunun geleceğine ilişkin kararı açıkladı.

Bach, "Raporun sonucunda IOC Yönetim Kurulu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksun yer almasına karar verdi. Dolayısıyla boksörlerin olimpiyatlara katılması için uygun bir eleme sistemi olacak." dedi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana çalkantılı bir dönemden geçen AIBA hakkındaki kararı da açıklayan Bach, IOC Yönetim Kurulunun 24-26 Haziran tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek 134. Genel Kurulu'nda AIBA'nın faaliyetlerinin askıya alınması kararını tavsiye ettiğini belirtti.

Her iki kararın da boksun çıkarı için alındığının altını çizen Bach, boksörlere olimpiyat rüyalarını sürdürmeleri ve olimpiyat elemelerine hazırlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Bach, AIBA'nın Tokyo 2020'den sonra yeniden tanınabilmesi için, organizasyonun radikal kararlar ve değişiklikler yapması gerektiğini vurguladı.

IOC Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararları, genel kurulda da aynen kabul ediliyor.

IOC, boksta Tokyo 2020'nin elemeleri için özel komite kuracak. Komitenin başkanlığını da Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe yürütecek.

IOC, geçen kasım ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın boksla ilgili hazırlıklarını dondurduğunu açıklamıştı.

Yönetim şekli, etik ve finans konularında AIBA hakkında soruşturma başlatan IOC, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Organizasyon Komitesi ile AIBA arasındaki resmi iletişimin yanı sıra bilet satışları, eleme sistemi, turnuva programının da yer aldığı olimpiyatların boksla ilgili hazırlıklarının dondurulduğunu kaydetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:18 Kaynak: AA
Tokyo, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Güncel
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