IOC Başkanı Bach, Çinli tenisçi Peng Shuai ile görüştü - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai ile görüntülü arama gerçekleştirdi.

IOC'den yapılan açıklamada, Başkan Bach ile Peng arasındaki görüşmenin yarım saat kadar sürdüğü ve hayatından endişe edilen Çinli tenisçinin sağlığının iyi ve güvende olduğu belirtildi.

Çinli tenisçinin Pekin'de evinde ikamet ettiği ve uluslararası kamuoyunda kendisi için başlatılan destek kampanyalarına teşekkür ettiği vurgulandı.

Peng'in özel hayatına saygı duyulmasını istemesi nedeniyle bir süre boyunca medyadan uzak kaldığı, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Ocak ayında Pekin'i ziyaret edecek IOC Başkanı Bach'ın, Peng Shuai ile yemeğe çıkacağı da ifade edildi.

Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi dünyaca ünlü tenisçiler, Peng Shuai'nin bulunması için çağrıda bulunurken, Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Birleşmiş Milletler (BM) ve IOC, Çinli tenisçi için harekete geçmişti.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.