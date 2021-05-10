IOC Başkanı Bach'ın Japonya ziyareti ertelendi - Son Dakika

IOC Başkanı Bach'ın Japonya ziyareti ertelendi

10.05.2021 13:22
IOC Başkanı Bach'ın Japonya ziyareti ertelendi, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın mayıs ayı ortasında Japonya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin, ülkede Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın mayıs ayı ortasında Japonya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin, ülkede Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceğine dair tartışmalar tazeliğini korurken, sürece ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın mayıs ayı ortasında Japonya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin, ülkede Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi. Normal şartlarda 17 Mayıs'ta Hiroshima'da düzenlenecek bir meşale koşusu etkinliğine katılması ve ertesi gün Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmesi beklenen Bach'ın ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleşmesi için temasların sürdüğü öğrenildi.

Suga: "Olimpiyatlar öncelik değil"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise bir meclis oturumunda sorulan Covid-19 salgınına rağmen olimpiyatların yapılıp yapılmayacağına dair soruya "Olimpiyatları asla ilk sıraya koymadım" yanıtını verdi. Suga önceliğinin Japon halkının sağlığını korumak olduğunu belirterek "Önce virüsün yayılmasını önlemeliyiz" ifadelerini kullandı. IOC'nin oyunların kaderi hakkında son sözü söyleyeceğini yineleyen Suga, hükümetin rolünün etkinliğin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli adımları atmak olduğunu sözlerine ekledi.

OHAL'in süresi uzatılmıştı

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da uygulanan OHAL'in süresini vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle uzatma kararı almış, Aichi ve Fukuoka eyaletleri de OHAL kapsamına dahil edilirken, uygulamanın 31 Mayıs'a dek yürürlükte kalacağı açıklanmıştı. Kararın ardından salgına rağmen güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirileceği açıklanan olimpiyatlar yeniden gündeme gelmiş, dev organizasyonun vaka sayılarının artmasına neden olabileceği eleştirileri yapılmıştı.

Pandemi engeline takıldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve IOC de organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.

Japonya'da şimdiye dek doğrulanan Covid-19 vakalarının sayısı bugün itibariyle 645 bin 220'ye yükselmiş, ölü sayısı da 10 bin 957'ye ulaşmıştı. - TOKYO

Koronavirüs, Olimpiyat, Japonya, Bach, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel IOC Başkanı Bach'ın Japonya ziyareti ertelendi - Son Dakika


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