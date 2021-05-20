IOC Başkanı Bach'ın olimpiyat takvimi belli oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın olimpiyat açılış seremonisinden 11 gün önce 12 Temmuz'da dev organizasyon için Japonya'ya geleceği bildirildi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın olimpiyat takvimi netleşti. IOC Başkan Yardımcısı John Coates, Bach'ın Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisinden 11 gün önce 12 Temmuz'da Japonya'ya varacağını açıkladı.

Normal şartlarda bu ay Japonya'yı ziyaret etmesi beklenen Bach'ın geçtiğimiz pazartesi Hiroshima eyaletindeki bir meşale koşusu yarışına katılmasını ve ertesi gün Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmesini öngören programı, Japonya genelinde korona virüs enfeksiyonlarının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bach'ın söz konusu ziyareti, Haziran'da yeniden planlamayı düşündüğü kamuoyuna yansımıştı.

Geleceği merak konusu

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları dünya kamuoyunun korona virüs salgınına yönelik dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nın açılışına 3 aydan az bir süre kala ülkede korona virüs vakalarında yeterli düşüşün sağlanamaması dev organizasyonu Japonya ve dünya kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline getirirken, bazı kesimler ülkeye 11 bin sporcuyu çekecek etkinliğin salgın nedeniyle iptal edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini ifade etmişti. Japonya hükümeti ve IOC ise organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı haliyle ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.

Öte yandan Japonya'da korona virüs vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 700 bin 215'e yükselmiş, ölü sayısı da 11 bin 972'ye ulaşmıştı. - TOKYO