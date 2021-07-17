IOC Başkanı Bach'tan Hiroşima'da "Olimpiyatlar barışçıl bir gelecek için umut ışığı" vurgusu - Son Dakika

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları öncesi uğradığı Hiroşima kentinde, turnuvanın "barışçıl bir gelecek için umut ışığı" olduğunu söyledi.

Resmi temaslar kapsamında Japonya'da bulunan IOC Başkanı Bach, Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına bir haftadan az süre kala uğradığı Hiroşima'da "küresel dayanışma" mesajı verdi.

Kentteki Barış Anıt Parkı'nda konuşan Bach, "Bir barış şehri olarak Hiroşima'ya ve Hiroşima halkına saygımı göstermek için buradayım." dedi.

Ziyaretinin "Olimpiyat hareketindeki barış misyonu" anlamı taşıdığını vurgulayan ve "Dayanışma olmazsa barış olmaz" diyen Bach, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın "daha iyi ve daha barışçıl bir gelecek için umut ışığı" olduğunu belirtti.

IOC Başkan Yardımcısı John Coates da 1945 yılında atom bombalarının atıldığı diğer Japon kenti Nagazaki'ye ziyarette bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz'da başkent Tokyo'daki Ulusal Stadyum'da başlayacak.